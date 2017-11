Playstation Plus – Kostenlose November 2017 Spiele bekannt

Sony hat die neuen kostenlosen November 2017 Spiele enthüllt, welche Playstation Plus Mitglieder als digitalen Download im Playstation Store beziehen können. Somit stehen ab dem 7. November 2017 bis zu acht verschiedene Spiele für Playstation 3, Playstation 4, Playstation VR und PS Vita zur Verfügung. Außerdem gibt es erneut mit dem Partyspiel That’s You, das im Zuge des PlayLink-Programms veröffentlicht wird, sowie Until Dawn: Rush of Blood für PS VR ein kleines Zuckerl obendrauf.

Ihr seid noch kein PS Plus Mitglied? Dann könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite über eine PS Plus Mitgliedschaft informieren. Ab monatlich 6,99 Euro seid ihr dabei (3-Monats- und Jahresabo ebenfalls verfügbar).

Nachfolgend alle acht Spiele, die ihr laut Sony im kommenden Monat November 2017 als PS Plus Mitglieder kostenlos beziehen könnt und bis es soweit ist, stehen noch die aktuellen PS Plus Oktober 2017 Spiele für Plus-Member umsonst im PSN-Store zum Downloaden bereit.

Playstation Plus – kostenlose November 2017 Spiele

Playstation 4

Playstation 3

Playstation Vita

