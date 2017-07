Playstation Plus – PS-Mitgliedschaften werden ab Ende August 2017 teurer

Im September 2016 hatte Sony zunächst die Preise für eine Playstation Plus-Mitgliedschaft in den USA angehoben und in Folge erklärt, dass Europa davon erst einmal nicht betroffen sei. Bis heute, da PS Plus-Mitglieder europaweit eine Email mit der Information von Sony erhalten haben, dass auch in unseren Gefilden inkl. Deutschland, Österreich, Schweiz ab Ende August 2017 die Gebühren für Monats-, Quartals- und Jahres-Abos in Europa erhöht werden.

Ab dem 31. August 2017, 00:01 Uhr (BST) gelten somit folgende Preise:

1-Monats-Abo PS Plus -> 7,99 Euro bzw. SFR 7.90 statt 6,99 Euro bzw. SFR 6.90

3-Moants-Abo (Quartals-Abo) PS Plus – 24,99 Euro bzw. SFR 24.90 statt 19,99 Euro bzw. SFR 19.90

Jahresabo (12 Monate) PS Plus -> 59,99 Euro bzw. SFR 59.90 statt 49,99 Euro bzw. SFR 49.90

Die Preisänderungen treten ab dem 31. August 2017 in Kraft. An einer bereits bestehenden Mitgliedschaft ändert sich nichts. Abo-Gebühren, die am 31. August 2017 oder danach entstehen, werden gemäß den neuen Preisen abgebucht. Bis 31. August 2017 besteht weiterhin die Möglichkeit eine PS Plus-Mitgliedschaft zu den derzeit noch gültigen Preisen abzuschließen, und die neue Abo-Zeit wird bei noch aktiven PS Plus-Mitgliedschaften angehängt.

Soll die PS Plus Mitgliedschaft nicht mit dem neuen Preis weitergeführt werden, kann diese jederzeit mit einer kurzen Vorlaufzeit, die es zu beachten gilt, gekündigt werden. In den Kontoeinstellungen muss mindestens 48 Stunden vor der nächsten Zahlen, die am oder auch nach dem 31. August 2017 fällig ist, die Option „automatische Verlängerung“ deaktiviert werden.

Weitere Informationen zum Thema findet ihr unter folgenden Links. Beachtet, dass ihr für die Anmeldung eurer gültige PSN-ID und das zugehörige Passwort benötigt.