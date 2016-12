Playstation – Sony Adventskalender “Playstation Town” und „12x X-Mas“-Aktion gestartet

Ergänzend zu den 12 Weihnachtsangeboten sowie der „Kaufe 2, zahle 1“-Aktion, die seit heute von Sony angeboten werden, lädt Sony außerdem mit dem Playstation Town Adventskalender ein sein Glück zu versuchen und vielleicht einen von insgesamt 347 Preisen zu gewinnen.

Beginnend ab heute haben täglich sechs Teilnehmer die Chance auf einen dieser Gewinne. Am heutigen 1. Dezember 2016 warten folgende Preise auf einen Gewinner:

1. Hauptpreis des Tages: 20th Anniversary PS4 (signiert von Jerome Boateng, FCB) + 2 Tickets für FC Bayern vs. Atlético Madrid am 6. Dezember 2016.

Weitere Preise: Von Jerome Boateng signiertes Trikot, Fußball, Cap sowie ebenfalls signierte Ausgaben von PES 2016 und PES 2017.

Um am Sony Adventskalender „Playstation Town“ teilzunehmen, gilt es die offizielle „4 the Players“-Webseite zu besuchen. Danach nur noch den „Tritt ein und gewinne“-Button klicken und die geforderten Daten (Name, PSN ID, PSN Email-Adresse, Name (Vor- und Zuname), Land, Geschlecht, Geburtsdatum) sowie die Sicherheitsabfrage eingeben als auch die Annahme der Teilnahmebedingungen zu bestätigen.

Teilnehmen kann jeder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, der mind. das 18. Lebensjahr erreicht hat. Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen befinden sich auf dem Teilnahmeformular des Sony Adventskalenders.

Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit jeden zweiten Tag ein 50-Euro-Store-Guthaben zu gewinnen. Um teilzunehmen, gilt es Playstation DE auf Twitter zu folgen und den jeweils aktuellen Gewinnspiel-Tweet einfach zu retweeten.