Playstation â€“ Sony erweitert eigene Messeauftritte, u.a. Auftritt fÃ¼r die ZÃ¼rich Game Show geplant

Sony Interactive Entertainment Deutschland (SIED) hat bekanntgegeben, dass man, getreu dem Motto „For the Players“, künftig mehr Spielern und Fans die Möglichkeiten geben möchte, um neue Playstation-Titel anspielen zu können. Folglich werde man in diesem Jahr nicht nur auf der gamescom vertreten sein, sondern es sind auch Auftritte auf Shows wie der Zürich Game Show, der EGX Berlin, der Game City Wien und weitere Events geplant.

Als Grund für die Erweiterung der Messeauftritte nennt Sony, dass man – Zitat „der dezentralen Struktur des deutschsprachigen Marktes besser Rechnung tragen und für eine erweiterte Präsenz der Marke Playstation“ sorgen wolle. Durch die vermehrten Messeauftritte könne erreicht werden, dass interessierte Spieler unter Umständen eine nicht mehr so lange Anreise in Kauf nehmen müssen.

Fürs Erste hat Sony für 2018 Anspielmöglichkeiten für folgende Veranstaltungen vorgesehen:

gamescom, Köln, 20. – 25. August

ZÜRICH GAME SHOW, Zürich, 14. – 16. September

EGX Berlin, Berlin, 28. – 30. September

GAME CITY, Wien, 19. – 21. Oktober Weitere Events sind in der Vorbereitung



Den Auftakt der Sony Event-Saison 2018 bildet die gamescom. SIED plant unter anderem den Playstation 4-exklusiven Actiontitel Marvel’s Spider-Man spielbar zu präsentieren. Auch sollt ihr während der gamescom 2018 verschiedene neue Spiele für Playstation VR ausprobieren können, darunter Blood & Truth (SIE London Studios), Déraciné (From Software) und Firewall: Zero Hour (First Contact Entertainment).

Weitere Infos zu kommenden Messeauftritten werden rechtzeitig bekanntgegeben. Unabhängig vom Veranstaltungsort bzw. des Events werde Sony, wie es heißt, „auf Interaktivität setzen und Besuchern ausschließlich spielbares Material bieten“.