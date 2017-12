Playstation Store – Neuerscheinungen der Woche (18.12.- 22.12.2017)

Wer wieder auf der Suche nach einem neuen Spiel für seine Playstation 3, Playstation 4, Playstation VR oder PS Vita ist, sollte sich wieder einmal die Playstation Store Neuheiten etwas genauer anschauen.

Für die Zeit vom 18. Dezember 2017 bis zum 22. Dezember 2017 sollen nicht nur eine Reihe neuer Spiele im Playstation Store bereit stehen, sondern auch einige neue Erweiterungen (DLCs) erscheinen. Nachfolgend alle Spiele sowie Erweiterungen, sortiert nach System, welche, beginnend ab gestern (18.12.2017) als auch in den nächsten Tagen im Playstation Network Store nach und nach zu finden sein sollen.

19. Dezember

Need for Speed Payback

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Minecraft: Story Mode

Project CARS 2

Lego Marvel Super Heroes 2

South Park: the Fractured but Whole

Goat Simulator

Dying Light

Life is Strange

20. Dezember

Warframe

22. Dezember

Dead by Daylight

Deer Hunter