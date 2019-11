Playstation Store – Neuheiten/Neuerscheinungen der KW 45 (5.-11.11.2019)

Wer wieder auf der Suche nach einem (oder mehreren) neuen Spiel(en) für seine Playstation-Konsolen Playstation 4 oder Playstation VR ist, sollte sich wieder einmal die aktuellen Playstation Store Neuheiten etwas genauer anschauen.

In der Zeit vom 5. bis zum 11. November 2019 sollen wieder eine Reihe neuer Games im Playstation Store zum Kauf & Download bereit stehen, neue Erweiterungen (DLCs) zu bereits verfügbaren Titeln wurden diese Woche erneut nicht gesondert aufgeführt (ggf. je nach Spiel im PSN Store direkt nachschauen, ob und was für Add-Ons verfügbar sein könnten!). Nachfolgend findet ihr daher alle Spiele für PS4/PS Pro sowie PSVR, sortiert nach System, welche ab sofort als auch in den nächsten Tagen nach und nach im Playstation Network Store zu finden sein sollen.

Wie immer gilt: Preise und Verfügbarkeiten der jeweiligen Playstation-Spiele können, je nach Region, variieren. Angaben gemäß Hersteller/Vertriebsplattform. Änderungen sind generell durch den bzw. die Anbieter jederzeit möglich.

Playstation Store – Neuheiten KW 45 (5.-11.11.2019)

Playstation 4

PSVR