Playstation VR – Launch-Trailer „Live the Game“ veröffentlicht

Playstation VR ist ab heute offiziell zum Preis von 399 Euro bzw. 479 SFR im Handel erhältlich. Passend zum erfolgten Release des VR-Headsets aus dem Hause Sony gibt es den obligatorischen Launch-Trailer.

Das Interesse an Sonys Playstation VR ist in den USA als auch unter anderem in Deutschland sehr hoch. So waren in der jüngeren Vergangenheit die Vorbesteller-Kontingente in den USA beim Spiele-Händler Gamestop sehr schnell vergriffen. Und Sony selbst erklärte gegenüber Börse Online Ende August 2016, dass Vorbesteller faktisch keine Chance mehr hätten ein Gerät zum Release zu erhalten, da die Nachfrage „überraschend hoch“ sei.

Weiterhin besteht die Möglichkeit Sonys Playstation VR während der noch in Deutschland und der Schweiz laufenden Playstation VR Tour das VR-Headset einmal auszuprobieren. In Deutschland ist das noch bis Mitte November 2016, in der Schweiz bis Anfang Dezember 2016 möglich.

PlayStation VR | Live The Game – Out Now