PokÃ©mon: Let’s Go Evoli & Pikachu-Edition – Die “Top Vier” mit Screenshots und einem Trailer vorgestellt

In dieser Woche haben das Pokémon Unternehmen und Nintendo ein neues Video zu Pokémon: Let’s Go, Pikachu und Pokémon Let’s Go Evoli veröffentlicht, in welchem die ,,Top Vier” im neuen Gewand vorgestellt wurden. Neben dem Video, dass ihr euch am Ende der Meldung anschauen könnt, wurden auch noch einige Informationen und neue Screenshots zu den Spielen veröffentlicht. Alles weitere findet ihr nachfolgend!

Während ihr in Pokémon: Let’s Go, Evoli & Let’s Go, Pikachu durch die Kanto-Region reist, werdet ihr euch einer Vielzahl von Herausforderungen stellen müssen. Doch euer ultimatives Ziel ist es, in der Pokemon-Liga erfolgreich zu sein und als der neue Champion hervor zu gehen. Bis dahin soll es aber ein steiniger Weg sein, denn um überhaupt dem Champion-Titel näher kommen zu können, müsst ihr die ,,Top Vier” herausfordern und auch schlagen.

Folgende Gegner erwarten euch in der Pokémon-Liga:

Lorelei – ,,Wenn es um Eis-Pokémon geht, kann mich niemand schlagen“. Euer erster Gegner wird Lorelei sein, eine Meisterin in Sachen Eis-Pokémon.

Bruno – ,,Wir werden dich mit unserer überlegenden Kraft zu Boden reißen” – Euer zweiter Gegner wäre Bruno, der sich auf den Pokémon-Typ Kampf spezialisiert hat und mit seiner Kraft dominieren möchte.

Agatha – ,,Ich werde euch zeigen, wie ein richtiger Pokémon-Trainer kämpft” – Euer dritter Gegner, Agatha, hat sich auf den Pokémon-Typ Geist spezialisiert und möchte euch das Fürchten lehren.

Lance – ,,Ihr wisst bestimmt, dass die Drachen aus den Legenden in Wahrheit Pokémon waren” – Der finale Gegner Lance verwendet Pokémon des Typs Drache.

Pokémon: Let’s Go, Evoli & Let’s Go, Pikachu sollen voraussichtlich am 16. November 2018 für Nintendo Switch erscheinen! Nachfolgend findet ihr den Trailer zu den ,,Top Vier” und auch die frisch veröffentlichten Screenshots dazu.

Pokémon: Let’s Go, Evoli & Let’s Go, Pikachu – Die Top Vier- Trailer