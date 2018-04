Pokémon Ultrasonne & Ultramond – Neues “Mysteriöse Pokémon” im Trailer enthüllt

The Pokémon Company International und Nintendo haben in einem Trailer zum kommenden Pokémon-Film ein neues “Mysteriöses Pokémon” in der Welt von Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond enthüllt! Es handelt sich hierbei um Zeraora, ein Pokémon dass sich in der Kategorie Blitzsturm einordnen lässt.

Zeraora ist vom Typ ein Elektro-Pokémon. Anders wie bei den meisten Elektro-Pokémon, befindet sich in seinem Körper kein Organ, das Strom erzeugen kann. Dafür ist Zeraora imstande Elektrizität von externen Quellen zu sammeln, speichern und für sich zu nutzen. So kann er dadurch starke Stromstöße aus den Ballen an seinen Händen und Füßen ausstoßen, um ein mächtiges Magnetfeld zu erzeugen. Zeraora nutzt dieses Magnetfeld, um zu schweben und blitzschnell durch die Luft zu flitzen. Es ist nicht nur flink, sondern soll auch mit der Kraft eines Blitzes einschlagen. Wenn es große Mengen an Elektrizität verbraucht hat, sträubt sich das Fell an seinem ganzen Körper.

Zeraora lässt sich ausschließlich nur in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond, in der Alola-Region einfangen. Wann das jedoch möglich sein wird, ist nicht bekannt! Nachfolgend findet ihr den Enthüllungs-Trailer.

Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond – Mysteriöses Pokémon Zeraora