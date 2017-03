This is the Police – Neuer Trailer beleuchtet die PC-Konsolen-Unterschiede

THQ Nordic hat zum Polizei-Adventure mit Strategie-Elementen This is the Police einen weiteren Trailer veröffentlicht, in dem zusammen mit dem Entwickler Weappy die PC- mit den Konsolenversionen verglichen wird.

In This is the Police schlüpft ihr die virtuelle Haut von Polizeichef Jack Boyd und Korruption, Verbrechen und Intrigen sind euer tägliches Brot:

Trefft Entscheidungen, die den Spielverlauf und Jacks Schicksal beeinflussen.

Fühlt Schurken, Gaunern und Ganoven auf den Zahn, um die wirklich Bösen unter ihnen zu finden.

Reagiert auf Notrufe, koordiniert den Tagesablauf eurer Beamten, feilt um euer Budget und sorgt dafür, dass es auf eurer Station gut läuft.

Löst Fälle, indem ihr Beweise sammelt und die Taten rekonstruiert.

Gewerkschaften, der Bürgermeister, die Kirche und sogar die Mafia werden euch um Gefallen bitten, doch zu welchem Preis?

Für PC ist This the Police bereits seit einigen Monaten verfügbar, für Playstation 4 und Xbox One soll This is the Police am 22. März 2017 erscheinen.

This Is the Police – Console Teaser (PS4 & Xbox ONE International)