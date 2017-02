This is the Police – Polizei-Adventure bald auch fÃ¼r aktuelle Konsolen

Für PC ist das mit Strategie-Elementen angereicherte Polizei-Adventure This is the Police bereits seit einigen Monaten erhältlich. Am 22. März 2017 bringt Publisher THQ Nordic den Indie-Titel auch für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt.

This is the Police kombiniert rundenbasierte Strategie mit herkömmlichen Elementen kriminalistischer Ermittlungsarbeit und persönlicher Entscheidungsfindung. Ihr übernehmt die Rolle von Jack Boyd, Polizei-Chef des US-Städtchens Freeburg, der in seinem Bezirk den Kampf gegen die Korruption aufnimmt und währenddessen schon bald in Opposition zur Obrigkeit gerät. Sein Bürgermeister lässt ihn zwangspensionieren. Boyd bleiben 180 Tage, um das benötigte Geld für seine Pensionsabfindung zusammen zu bekommen. Der Zweck heiligt die Mittel. Und so bleibt es dem Spieler überlassen, ob er sich mit den herrschenden Zuständen arrangiert, oder sich gegen die Mächtigen stellt. Eure jeweiligen Entscheidungen haben dabei Einfluss auf den weiteren Fortgang der Geschichte.

Die im nächsten Monat veröffentlichten Fassungen zu This is the Police für PlayStation 4 und Xbox One werden als Download sowie reguläre Boxversion erhältlich sein.

This Is the Police – “A Lot of Vices” Trailer