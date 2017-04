Portal Knights – Kostenlose Testversion ab sofort für PS4 und Xbox One verfügbar

505 Games und Keen Games haben bekanntgegeben, dass ihr das kommende 3D-Sandbox-Action-Rollenspiel Portal Knights ab sofort Probe spielen könnt. Eine entsprechende kostenlose Portal Knights Testversion ist jeweils für Playstation 4 als auch Xbox One verfügbar.

Die Portal Knights Testversion bietet euch die Möglichkeit euren eigenen Helden zu erstellen und infolge die erste Insel im Einzel- als auch im lokalen 2-Spieler-SplitScreen-Modus zu erkunden. Dabei könnt ihr die Grundlagen des Kampfes als auch der Herstellung kennenlernen. Wenn gewünscht, können die in der Testversion erspielten Speicherstände nach Veröffentlichung von Portal Knights in die Vollversion übernommen werden. Nachfolgend die zentralen Features der kostenlosen Portal Knights Testversion:

Helden erstellen -> Wählt aus den Klassen Waldläufer, Magier oder Krieger. Passt das Aussehen eures Avatars mit dem Editor an. Erkundet das Aufstufungs- und Fähigkeitensystem, um euren ganz eigenen Portalritter zu schmieden. Stellt ihm zusätzlich einen tierischen Begleiter zur Seite.

Portal Knights Grundlagen -> bekämpft tagsüber furchterregende Blobs und nachts tödliche Schattenritter. Nutzt abgebaute Ressourcen im Herstellungssystem, und stellt daraus neue Ausrüstung und Rüstungsteile her. Nehmt erste Renovierungsarbeiten an eurem heruntergekommenen Bauerhaus vor und baut Getreide an. Erkundet die Insel und findet einen Dungeon, in dem ihr nicht nur Skelette, sondern auch Portalsplitter findet, um das nächste Tor zur nächsten Insel öffnen zu können.

Single- oder Koop-Spiel -> Die Testversion könnt ihr wahlweise alleine oder im 2-Spieler-Koop (Offline/Couch-Koop) spielen. Errichtet gemeinsam Bauwerke, erkundet Dungeons, besiegt Monster, handelt mit Gegenständen und schließt Quests ab.

Speicherstand-Übertrag -> Euer erreichter Fortschritt aus der Protal Knights Testversion kann bei Veröffentlichung in die Vollversion übernommen werden.

Portal Knights erscheint für Playstation 4 und Xbox One am 18. Mai 2017 im Handel und am 19. Mai 2017 als digitaler Download in den jeweiligen Stores. Exklusiv für Deutschland, Österreich und Schweiz gibt es Portal Knights in der sogenannten „Limitierten Erstauflage“, die kostenfreie diverse digitale Boni beinhaltet, egal bei welchem Händler das Spiel gekauft wird.

Portal Knights ist seit Anfang 2016 bereits als Early Access-Spiel auf Steam für PC verfügbar. Die Early Access-Phase wird mit dem Release der Vollversion 1.0 im Mai 2017 enden.

Portal Knights | “Was ist Portal Knights?”-Trailer | PS4, Xbox One, Steam | Deutsch