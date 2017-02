Prey – Einstündiges Gameplay-Video verfügbar

Zum Anfang Mai 2017 erscheinenden Reboot von Prey ist ein neues einstündiges Gameplay-Video (ohne Kommentare) verfügbar, dass ihr euch nachfolgend anschauen könnt. Dabei handelt es sich um den Anfang des Shooters, sodass wir an dieser Stelle vorsorglich eine Spoiler-Warnung aussprechen.

Prey wird von den Arkane Studios entwickelt, die zuletzt mit Dishonred 2: Das Vermächtnis der Maske überzeugt haben. In Prey reist ihr ins Jahr 2032 und schlüpft ihr in die virtuelle Rolle von Morgan Yu und erwacht eines Morgens in der Raumstation Talos 1. Ihr müsst feststellen, dass Talos 1 von Außerirdischen überrannt wurde. Ab sofort heißt die Devise „überleben“ und dafür müsst ihr Werkzeuge sowie Waffen finden und Fähigkeiten erlernt werden.

Prey soll am 5. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

PREY 2017 — First Hour of GAMEPLAY! (No Commentary)