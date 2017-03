Prey – Ersten Song des offiziellen Soundtracks Probehören

Bethesda hat nach einigen neuen Gameplay-Videos zu Prey den ersten Song des Offiziellen Game Soundtracks zum Probehören veröffentlicht.

Der Song “Mind Games” ist Bestandteil des Original Score Soundtracks von Prey, welcher von Mick Gordon, Matt Piersall und Raphael Colantonio komponiert wurde.

Prey – Original Game Soundtrack – “Mind Games”

Wer über ein Spotify-Konto verfügt, kann sich den Prey Song “Mind Games” auch über den Musik-Streaming-Anbieter Spotify anhören.

Prey soll am 5. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Altersverifizierung durch die USK als auch PEGI ist bereits erfolgt. Folglich hat Prey von der USK, gültig für Deutschland, eine Freigabe „ab 16 Jahren“ erhalten, die PEGI hat, gültig unter anderen für Österreich und Schweiz, eine Freigabe „ab 18 Jahren“ erteilt.