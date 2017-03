Prey – „Fighting off Phantoms“ Gameplay-Video veröffentlicht

Zum Anfang Mai 2017 erscheinenden Reboot von Prey ist ein weiteres, gut zehnminütiges kommentiertes Gameplay-Video verfügbar, dass ihr euch nachfolgend anschauen könnt. Da es auch Story-Elemente enthält, sprechen wir an dieser Stelle vorsorglich eine Spoiler-Warnung aus!

In Prey reist ihr virtuell in das Jahr 2032 und schlüpft in die Haupt von Morgan Yu. Eines Morgens erwacht in der Raumstation Talso 1 und stellt fest, dass Außerirdische gewütet haben. Fortan müsst ihr um euer Überleben kämpfen, Waffen und Werkzeuge finden und neue Fähigkeiten erlernen.

Prey, entwickelt von den Arkane Studios, unter anderen bekannt für Dishonored: Das Vermächtnis der Maske, soll am 5. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Prey – Fighting Off Phantoms Gameplay