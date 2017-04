Prey – Livestream für heute Abend von Bethesda angekündigt

Bethesda hat bekanntgegeben, dass heute Abend ein Livestream zum kommenden Shooter Prey auf Twitch zur Verfügung stehen wird, den ihr ab 20.00 Uhr (MEZ) verfolgen könnt.

Geplant ist, dass unter anderen neue Prey Spielszenen gezeigt werden sollen. Außerdem wolle man Einblicke in die Entstehung von Prey geben, Fragen zu Prey beantworten und auch das eine oder andere Giveaway an diejenigen verteilen, die beim Prey Livestream dabei sind.

Zuletzt präsentierte sich Prey in verschiedenen Trailern, die unter anderen das Maschinenlabor, den Soundtrack, die zur Verfügung stehenden Waffen und Kräfte als auch den Hauptcharakter Yu thematisiert haben.

Prey soll am 5. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Altersverifizierung durch die USK als auch PEGI ist bereits erfolgt. Folglich hat Prey von der USK, gültig für Deutschland, eine Freigabe „ab 16 Jahren“ erhalten, die PEGI hat, gültig unter anderen für Österreich und Schweiz, eine Freigabe „ab 18 Jahren“ erteilt.