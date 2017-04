Prey – Neuer Trailer befasst sich mit dem Maschinenlabor: Waffen, High-Tech-Geräte und Ausrüstung

Bethesda und Arkane Studios haben einen weiteren Trailer zum kommenden Prey Reboot veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Nachdem die letzten Prey Gameplay-Videos unter anderen den Soundtrack, das Spiel mit den Kräften, Waffen und Kräfte als solche sowie den Hauptcharakter Yu thematisiert haben, geht es im heutigen Trailer in das Maschinenlabor. Waffen, High-Tech-Geräte und Ausrüstung werden unter die Lupe genommen, mit denen ihr in Prey der Alieninvasion entgegentreten könnt.

Prey soll am 5. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Altersverifizierung durch die USK als auch PEGI ist bereits erfolgt. Folglich hat Prey von der USK, gültig für Deutschland, eine Freigabe „ab 16 Jahren“ erhalten, die PEGI hat, gültig unter anderen für Österreich und Schweiz, eine Freigabe „ab 18 Jahren“ erteilt.

Prey – Maschinenlabor – Waffen, High-Tech-Geräte und Ausrüstung