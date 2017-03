Prey – „Nur Yu kann die Welt retten“-Video veröffentlicht

Bethesda hat zum kommenden Shooter Prey ein weiteres Video mit dem Titel „Nur Yu kann die Welt retten“ veröffentlicht, welches ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Das „Nur Yu kann die Welt retten“ Gameplay-Video soll ein paar grundlegende Fragen beantworten, unter anderem die, wer Yu eigentlich ist. Außerdem gibt es einen Ausblick darauf, über welche Kräfte und Fähigkeiten Yu verfügen wird und welche Waffen er auch gegen die zahlreichen Aliens einsetzen kann. Außerdem geht das Prey „Nur Yu kann die Welt retten“-Video der Frage nach, ob und wer sich noch alles auf der Raumstation Talos 1 rum treibt.

Prey wird von den Arkane Studios entwickelt und soll am 5. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Altersverifizierung durch die USK als auch PEGI ist bereits erfolgt. Folglich hat Prey von der USK, gültig für Deutschland, eine Freigabe „ab 16 Jahren“ erhalten, die PEGI hat, gültig unter anderen für Österreich und Schweiz, eine Freigabe „ab 18 Jahren“ erteilt.

Prey – Nur Yu kann die Welt retten – Gameplay