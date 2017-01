Prey – Release-Termin bekannt und neuer Gameplay-Trailer verfügbar

Das Science-Fiction-Abenteuer Prey wird Anfang Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen, wie Bethesda und ZeniMax bekanntgegeben haben. Ergänzend zum Prey Release-Termin wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Prey wird von den Arkane Studios entwickelt, die zuletzt mit Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske überzeugt haben. In Prey erwacht ihr als Morgan Yu an Bord der gewaltigen Raumstation Talos I, die 2032 den Mond umkreist. Als Hauptproband habt ihr an einem Experiment teilgenommen, dass eigentlich die Menschheit für immer verändern soll aber gründlich schief gelaufen ist. Talos I wurde von Außerirdischen überrannt und ihr erfahrt was es heißt gejagt zu werden. Es gilt fortan zu überleben und dafür müssen Werkzeuge und Waffen sowie Fähigkeiten erlernt und natürlich genutzt werden.

Wer Prey vorbestellt, erhält das exklusive Schrotflinten-des-Kosmonauten-Starterpaket. Dieses beinhaltet das Erbstück der Familie Yu (Plan für Margraven-Schrotflinte) sowie Items, die das Überleben auf Talos I erleichtern können, darunter drei Neuromods zum Erlangen neuer Fähigkeiten, zwei Medikits, einen Fabrikator-Plan für Schrotflintenmunition, ein Starterkit für zusätzliche Werkzeuge und Waffen sowie eine Verbesserung, um Ressourcen zu sparen.

Prey soll gemäß Bethesda und ZeniMax‘ Ankündigung am 5. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.