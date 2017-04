Prey – Story entstand in 12.000 Metern Höhe trifft den „alles übers Recycling“-Trailer

Bethesda hat einen weiteren Trailer zum kommenden Shooter Prey veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, dass das Sprichwort „Ordnung ist das halbe Leben“ irgendwie schon zutreffend sein kann. Kombiniert mit der Option zu recyceln (wiederverwerten) bekommt ihr eine Aktionsduo in Prey an die Hand, mit dem ihr euch, vermutlich meistens, gegen die Aliens, die Talos 1 überrannt haben, zur Wehr setzen könnt.

Prey – Recycle Everything

Den Song, den ihr im Trailer zu hören bekommt, heißt „Semi Scared Geometry“, und ist Bestandteil des Prey Official Soundtrack. Komponiert von Raphael Colantoni und Matt Piersall und gesungen von Mae Whitman.

Ergänzend hat Bethesda ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, dass die Story zu Prey in 12.000 Metern Höhe ihren Anfang nahm. Passend, findet ihr nicht? Raphael Colantonio war auf dem Rückflug aus dem Urlaub, als er die Haupthandlung zu Prey geschrieben hat. Zurück am Arbeitsplatz in Austin begann Colantonio mit den Arkane Studios die Ideen im Detail, darunter die Alien-Ökologie, die Raumstation, Nebenrollen und Dialoge, auszuarbeiten.

Die Geschichte selbst ist eine Alternative zu tatsächlichen Ereignissen. US-Präsident Kennedy überlebt das Attentat im November 1963 und der Wettlauf ins All endet in einer Kooperation mit der Sowjetunion. Etwa ein Jahr, so Colantonio, hat es gedauert, bis die Story als Gerüst gestanden hat.

Prey soll am 5. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Altersverifizierung durch die USK als auch PEGI ist bereits erfolgt. Folglich hat Prey von der USK, gültig für Deutschland, eine Freigabe „ab 16 Jahren“ erhalten, die PEGI hat, gültig unter anderen für Österreich und Schweiz, eine Freigabe „ab 18 Jahren“ erteilt.