Prey – Talos 1-Tour stellt die Raumstation in neuem Video vor

Bethesda hat zum kommenden Weltraum-Shooter Prey ein weiteres Video veröffentlicht, in welchem euch die Entwickler auf einen Talos 1-Rundkurs mitnehmen. Auf diese Weise erhaltet ihr einen ersten grundlegenden Eindruck von den Umgebungen, die euch in Prey erwarten und die ihr erkunden müsst, um deren Geheimnisse lüften zu können.

Bethesda verspricht, dass Talos 1 sehr abwechslungsreich gestaltet ist. Angefangen bei der prachtvollen Lobby über die industriell anmutenden Betriebsräume bis hin zum Außenbereich, in dem ihr schwerelos zu den verschiedenen Abteilungen und Bereichen gelangen könnt. Ergänzend zu dem Prey Talos 1-Tourvideo hat Bethesda auch eine Infografik veröffentlicht, die zeigen soll, wie groß Talos 1 im Vergleich zu irdischen Monumenten ist.

Prey – Willkommen zu einer Tour durch die Talos I

In Prey haben Aliens die Raumstation Talos 1 überrannt. Als Morgan Yu müsst ihr im Weltall überleben und dafür ist jedes Mittel recht. Schon früh im Spiel werdet ihr Zugang zur gesamten Raumstation haben und diese erkunden können. Auch sollt ihr in bereits besuchte Bereiche zurückkehren können. Je nachdem welche Entscheidungen ihr zuvor getroffen habt, sollen sich auf diese Weise neue Möglichkeiten für euch eröffnen.

Weitere Infos zu Prey liefern die zahlreichen Trailer, die Bethesda veröffentlicht hat. So gibt es Einblicke in das Maschinenlabor, einen ersten Vorgeschmack auf den Soundtrack oder auch eine grobe Übersicht über die zur Verfügung stehenden Waffen und Kräfte. Ebenfalls wurde auch schon der Hauptcharakter Yu mit einem eigenen Trailer vorgestellt.

Prey soll am 5. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Altersverifizierung durch die USK als auch PEGI ist bereits erfolgt. Folglich hat Prey von der USK, gültig für Deutschland, eine Freigabe „ab 16 Jahren“ erhalten, die PEGI hat, gültig unter anderen für Österreich und Schweiz, eine Freigabe „ab 18 Jahren“ erteilt.