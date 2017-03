Prey – Waffen und Kräfte im neuen Video vorgestellt

Bethesda und die Arkane Studios haben ein weiteres Prey Gameplay-Video veröffentlicht.

Im neuen “Waffen und Kräfte”-Trailer werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Werkzeuge, Waffen und die verschiedenen Kräfte im Kampf gegen Typhon-Aliens kombinieren lassen.

Nachdem im letzten Prey Gameplay-Video „Nur Yu kann die Welt retten“ einigen grundlegenden Fragen von Prey auf den Grund gegangen wurde, folgen im neuen “Waffen und Kräfte”-Video die vielen spielerischen Möglichkeiten des Sci-Fi-Abenteuers.

Prey – Waffen und Kräfte

Prey soll am 5. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Altersverifizierung durch die USK als auch PEGI ist bereits erfolgt. Folglich hat Prey von der USK, gültig für Deutschland, eine Freigabe „ab 16 Jahren“ erhalten, die PEGI hat, gültig unter anderen für Österreich und Schweiz, eine Freigabe „ab 18 Jahren“ erteilt.