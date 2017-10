Professional Farmer: American Dream – Neues Spin-Off entführt in den Mittleren Westen der USA

Die Professional Farmer-Reihe erhält mit Professional Farmer: American Dream einen weiteren Ableger, der ab sofort für PC/Steam und Playstation 4 in den jeweiligen Stores oder alternativ bei Versandhändler Amazon bezogen werden kann. Die PS4-Version im PSN-Store sowie auf Amazon kostet 29,99 Euro, auf Steam wird Professional Farmer: Amercian Dream derzeit mit einem Rabatt von zehn Prozent angeboten, sodass aktuell 17,99 Euro (Angebot gültig bis 26.10.2017) fällig werden.

Mit Professional Farmer: American Dream aus dem Hause UIG werdet ihr dieses Mal auf eine Farm im Mittleren Westen der USA entführt. Nutzt Pick-Up-Trucks und Traktoren für alle Aufgaben, die anfallen: bestellt eure Felder, erntet, was ihr sät und kümmert euch um eure Viehzucht. Nutzt die Option und schneidet euch von der in den USA florierenden Kürbiswirtschaft ein großes Stück vom (Kürbis)Kuchen ab. Damit am Ende des Tages eure Kasse ordentlich klingelt, helfen auch Originalmaschinen beim Verrichten der anfallenden Arbeiten.

