Project Cars 3 â€“ Release und Entwicklungsarbeit von Entwickler bestÃ¤tigt

Project Cars 2 bekommt einen Nachfolger spendiert, wie die zuständigen Entwickler Sligthly Mad Studios aktuell bestätigt haben.

Slightly Mad Studios Gründer und Geschäftsführer Ian Bell hat sich entsprechend im GTPanet Forum geäußert und erklärt, dass man bereits am Project Cars 3 Rennspiel arbeite. Gleichwohl Bell mit einer Reihe an Fragen zu Project Cars 3 bombardiert wurde, er hüllte sich in Schweigen. Er könne, wie es heißt, gegenwärtig noch nichts zu Project Cars 3 sagen. Nur so viel könne Bell schon verraten, da er der Ansicht ist, dass euch Project Cars 3 „umhauen“ werde. Ihr sollt gespannt sein und weitere Infos sollen natürlich zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Project Cars 3 wird, wie die Vorgänger auch, sicherlich auch wieder für PC- sowie Playstation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Ob noch für die aktuelle PS-/Xbox-Generation oder vielleicht schon für die kommende Generation (PS5/Scarlett) bleibt abzuwarten.