Project Sakura Wars – PS4-Release für Anfang 2020 geplant

Sega hat bekanntgegeben, dass man derzeit an dem Action-Adventure Project Sakura Wars arbeitet und dieses zuerst im Winter 2019 und kurz darauf im Frühjahr 2020 auch in Europa für Playstation 4 erscheinen soll. Ein konkreter Release-Termin für Project Sakura Wars wird noch gesondert mitgeteilt werden.

In Project Sakura Wars unternehmt ihr eine Zeitreise zurück in eine romantische Version des imperialen Tokios in den 1940er Jahren. Zehn Jahre ist es her, dass eine Katastrophe zum Verlust des „Imperial Combat Revue of Tokyo“ geführt hat. Dabei handelt es sich um eine weltweite Verteidigungseinheit Tokios, die vom Imperial Theater aus agiert. Aber es sind schwere Zeiten und die Schließung droht. Aber ihr als neuer Captain könnt genau das vielleicht verhindern!

Ihr müsst versuchen die Truppen zu erreichen und natürlich das Imperial Theater zu altem Glanz zurückzuführen. Dabei liegt der Schwerpunkt, wie es heißt, auf der charakterbasierten Erzählweise und auch der Beziehungsaufbau ist ein zentrales Element. Sega verspricht, dass ihr während des Abenteuers mit einer illustren Schar an verschiedenen Charakteren durch das dynamische LIPS-Dialogsystem interagieren werdet. Dieses System sorge dafür, so Sega, dass das was gesagt wird und wie es gesagt wird, nachhaltigen Einfluss auf die Beziehungen untereinander haben, was sich final auch auf dem Schlachtfeld auswirken werde.

Für das Kampfsystem in Project Sakura Wars planen die Entwickler mächtige Mechs, auch Spiricle Armor genannt, die ihr mit Hilfe von taktischen, einzigartigen Fähigkeiten des jeweiligen Squad-Mitglieds in den Kampf führen sollt.

Project Sakura Wars | Announcement Trailer