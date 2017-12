PSX 2017 – Sony verspricht spannende NeuankÃ¼ndigungen und tiefgreifenden Diskussionsrunden

Wie angekündigt, findet auch in diesem Jahr wieder am 9. und 10. Dezember 2017 die Sony eigene Playstation Experience, kurz PSX 2017, im Convention Center in Anaheim, CA (USA) statt. Sony verspricht unter anderem “große Enthüllungen, bisher unveröffentlichtes Material zu beliebten Titeln und offene Diskussionen mit einigen der Top-Entwickler“.

Wer nicht live vor dabei sein kann, hat die Möglichkeit die Highlights der PSX 2017-Messe über einen Livestream, die wahlweise via PlayStation, Twitch, YouTube, YouTube 4K und Facebook angeboten werden, zu verfolgen. Der PSX 2017-Auftakt ergeht bereits morgen früh, Samstag, 9. Dezember 2017, ab 5:00 Uhr (MEZ), da ihr die “Playstation Present”-Show, die einige Updates zu wichtigen Titeln und besondere Ankündigungen bieten soll, anschauen könnt. Den zugehörigen Livestream sowie alle anderen Übertragungen könnt ihr unter anderem auch direkt hier bei uns verfolgen.

PlayStation Presents – PSX 2017 Opening Celebration | English

Am Abend des 9. Dezember 2017 geht dann ab 20:00 Uhr (MEZ) mit den Diskussionsforen weiter, die mit Interviews, Game-Updates als auch Previews weitere Einblicke in das aktuelle Geschehen gewähren werden. Im Einzelnen sind unter anderem nachfolgende Panels geplant.

PlayStation Experience 2017 Panel Line-up – Samstag (9.12.2017) 20:00 Uhr PlayStation VR Game Panel: Zwei Branchengrößen über die Entwicklung eines VR-Titels. 21:30 Uhr Media Molecule präsentiert Dreams: Siobhan Reddy, Mark Healey und Alex Evans sprechen über die Entwicklung von Dreams. 23:00 Uhr IGN wählt die Top 10 PlayStation Games aller Zeiten: Mehr als 20 Jahre PlayStation werden auf der PSX gefeiert – gemeinsam mit der Community werden die besten Spiele gesucht.