Puyo Puyo Tetris â€“ â€žBack-to-Basic-â€žTrailer verÃ¶ffentlicht

Der Match3- und Puzzle-Spiel-Mix Puyo Puyo Tetris, eine Kombination aus den Klassikern Tetris und Puyo Puyo (altern.: Puyo Pop), stellt sich mit einem weiteren Trailer vor.

Das „Back-to-Basic“-Video zeigt, wie ihr in Puyo Puyo Tetris Puyos platzen und Tetriminos verschwinden lassen könnt. Im fertigen Spiel werdet ihr natürlich auch verschiedene Tutorials zur Verfügung haben als auch die Möglichkeit in den Challenge-Modi hinreichend zu trainieren.

Get Schooled with the Puyo Puyo Tetris Back to Basics Trailer!

In Endless Fever und Endless Puyo könnt ihr üben Puyos effektiv zu verketten, während Sprint und Ultra-Modus euer Tetris-Geschick schulen. Die Challenge-Modi wiederum sind das Richtige für Veteranen unter euch, da ihr euer Kombinationsgeschick perfektionieren könnt. Alternativ beweist ihr in den Multiplayer-Modi was ihr drauf habt.

Puyo Puyo Tetris soll am 28. April 2017 zum Preis 29,99 Euro (Box-Version) für Playstation 4 erscheinen. Weiterhin wird es eine digitale sowie Box Version für Nintendo Switch zum Preis von 39,99 Euro geben, als auch eine limitierte Puyo Puyo Tetris Special Launch Edition für Vorbesteller (und solange Vorrat reicht), die zwei zusätzliche Puyo Puyo und Tetris Schlüsselanhänger enthält.