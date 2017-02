Puyo Puyo Tetris – Preise der PS4- und Nintendo Switch-Versionen

Puyo Puyo Tetris, seit Februar 2014 bereits in Japan für unter anderen Playstation 4 und Xbox One verfügbar, soll im Frühjahr 2017, konkreter Termin: tba, auch in Europa erscheinen. Passend dazu hat SEGA und Deep Silver die Preise des Party-Puzzle-Spiels bekanntgegeben.

Demnach wird Puyo Puyo Tetris zum Preis von 29,99 Euro als Boxed Version für PS4 erscheinen und die Retail- als auch Digital-Version für Nintendo Switch wird zum Preis von 39,99 Euro verfügbar sein.

Puyo Puyo Tetris – Official Nintendo Switch Trailer

Puyo Puyo Tetris vereint zwei Puzzle- und Geschicklichkeits-Klassiker: Tetris und Puyo Puyo. Die fertige Version wird euch einen Einzelspieler, einen Wettkampfmodus und 4-Spieler-Arcade-Varianten bieten.

Unklar ist für den Moment, ob und wann eine Puyo Puyo Tetris Retail-Version europaweit auch für Xbox One verfügbar sein wird.

Puyo Puyo Tetris Screenshots