Puyo Puyo Tetris – Tutorial Videos zum Puzzle-Game verfügbar

Lange dauert es nicht mehr, bis offiziell am 28. April 2017 das Puzzle-Game Puyo Puyo Tetris für Nintendo Switch und Playstation 4 erhältlich sein wird.

Nachdem bereits der Puyo Puyo Tetris „Back to Basics“ Trailer einige Einblicke ins Spielgeschehen vermittelte, folgen jetzt einige neue und hilfreiche Tutorial-Videos. Profispieler Phong Tran demonstriert anschaulich, auf was es in Puyo Puyo Tetris ankommt und auf was geneigte Spieler achten sollten.

Wer über eine Nintendo Switch-Konsole verfügt und bereits jetzt seine ersten Versuche in Puyo Puyo Tetris wagen möchte, kann sich eine kostenlose Demo-Version herunterladen, welche im Nintendo eShop zur Verfügung steht.

Puyo Puyo Tetris: T-Spin Methods Tutorial

Puyo Puyo Tetris: T-Spin Set Ups Tutorial

Puyo Puyo Tetris: Perfect Clear Tutorial

Puyo Puyo Tetris: 4 Wide Combo Tutorial

Puyo Puyo Tetris soll am 28. April 2017 zum Preis 29,99 Euro (Box-Version) für Playstation 4 erscheinen. Weiterhin wird es eine digitale sowie Box Version für Nintendo Switch zum Preis von 39,99 Euro geben, als auch eine limitierte Puyo Puyo Tetris Special Launch Edition für Vorbesteller (und solange Vorrat reicht), die zwei zusätzliche Puyo Puyo und ein Tetris Schlüsselanhänger enthält.