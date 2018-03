Q.U.B.E. 2 – Ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar

Toxic Games hat bekanntgegeben, dass die Fortsetzung des Puzzlespiels Q.U.B.E. ab sofort für PC, Playstation 4 und Xbox One in den jeweiligen Stores zum Preis von 19,99 Euro verfügbar ist.

Solltet ihr euch zum Kauf von Q.U.B.E. 2 bei Steam, Humble Bundle, Greenman Gaming oder GOG entscheiden, könnt ihr derzeit von dem gewährten Q.U.B.E. 2 Launch-Rabatt (endet voraussichtlich nächste Woche) in Höhe von 20 Prozent profitieren, sodass ihr Q.U.B.E. 2 für PC derzeit für 17,99 Euro erstehen könnt.

Weiterhin steht auch ab sofort der Q.U.B.E. 2 Season Pass zum Kauf bereit. Diesen könnt ihr wahlweise einzeln oder als Kombination bestehend aus dem Hauptspiel Q.U.B.E. 2 sowie dem Season Pass erstehen. Einzeln fallen für den Season Pass 13,99 Euro an, der Paketpreis beträgt 34,99 Euro.

In Q.U.B.E. 2 schlüpft ihr einmal mehr in die Rolle der britischen Archäologin Amelia Cross und landet auf einem mysteriösen außerirdischen Planeten. Zusammen mit Emma, einer weiteren Überlebenden, müsst ihr die Herausforderungen des Q.U.B.E. meistern. Und wie sich das Ganze spielen lässt, könnt ihr in unserem Q.U.B.E. 2 Test nachlesen. Außerdem könnt ihr euch ergänzend auch den Launch-Trailer und ein Gameplay-Video anschauen.