The Quiet Man – Trophäen Liste in Deutsch

Mit The Quiet Man haben Square Enix und die Human Head Studios ein neues Action-Adventure angekündigt, welches kinoreife Live-Action-Szenen mit einem ebenso actionreichen Gameplay verbinden soll.

Natürlich werdet ihr auch in The Quiet Man Gelegenheit haben einige Trophäen zu erspielen. Erfolge wird es vorerst nicht geben, da der Titel fürs Erste Konsolen-exklusiv für Playstation 4 erscheinen soll.

Insgesamt könnt ihr in The Quiet Man 12 Trophäen erspielen, wovon keine als geheim eingestuft wurde. Auf eine Platintrophäe muss in The Quiet Man allerdings verzichtet werden.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Trophies in The Quiet Man von Square Enix und den Human Head Studios auf euch warten.

The Quiet Man – Trophäen Liste / Trophy Übersicht

Horche auf die leise Stimme – Bronze Trophäe

Löse zum ersten Mal den Fokus-Modus aus. „Horche, horche auf die leise Stimme von deinem Herzen“

Ärger mit mir – Bronze Trophäe

Führe zum ersten Mal einen Ausweichkonter aus. „Denn der Ärger mit dir, ist auch der Ärger mit mir“

Zu viel Reue – Bronze Trophäe

Führe zum ersten Mal einen Beatdown aus. „Du weißt, dass viel zu viel Reue auf deinen Schultern lastet“

Wie weit wirst du gehen? – Bronze Trophäe

Führe zum ersten Mal einen Verheerenden Rundumschlag aus. „Hier sind drastische Maßnahmen gefragt Wenn du so weit weg von der Freude bist“

Gewinne im Leben – Gold Trophäe

Schließe das Spiel ab, ohne einmal getroffen zu werden. „Die Zeit, die es braucht, damit man im Leben wieder gewinnt“

Kann jemand vermitteln? – Silber Trophäe

Führe zehn verschiedene Fokus-Finisher aus. „Kann jemand vermitteln? Denn deine Liebe kommt wie Hass daher Es ergibt einfach keinen Sinn“

Die Worte entschwinden – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 1 ab. „Oh, was bleibt zu sagen, wenn die richtigen Worte nicht ans Tageslicht dringen“

Sternschauer, Sturmjäger – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 2 ab. „Sternschauer, Sturmjäger, für Staub gekauft, für Gold verkauft Nur wird man je den wahren Preis dafür erfahren?“

Wenn alles verloren ist – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 3 ab. „Oh, wenn alles verloren ist und gemischte Gefühle einen Sturm der Herzen entfachen“

Dreck schaufeln – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 4 ab. „Kann ich je beginnen zu verstehen, was du durchmachen musstest Du schaufelst immer noch Dreck, um dem Schmerz zu entkommen“

Müssen wir die Toten wiedererwecken? – Bronze Trophäe

Schließe Kapitel 5 ab. „Müssen wir die Toten wiedererwecken, um wieder zu lächeln?“

Stille Welt – Silber Trophäe

Schließe den Stillen Mann ab. „Oh stille Welt, sei versichert, dass Liebe über Worte hinausgeht“