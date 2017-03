Rad Rodgers: World One – THQ Nordic erwirbt Rechte und kündigt PS4- und Xbox One-Version an

THQ Nordic hat bekanntgegeben, dass man eine Kaufvereinbarung mit Slipgate Studios getroffen und die Rechte an dem Jump & Run-Actiontitel Rad Rodgers erworben hat. Zudem kündigt THQ Nordic Rad Rodgers: World One für Playstation 4 und Xbox One an, Release: tba. Für PC (Steam) ist Rad Rodgers bereits seit Dezember 2016 verfügbar.

Rad Rodgers wurde zunächst via Kickstarter finanziert und bringt die Jump & Runs für PC der 90-er Jahre in einer Hommage an Klassiker wie Commander Keen, Conker, Ruff’n’Tumble oder auch Jazz Jackrabbit zurück.

Rad Rodgers: World One — Launch Trailer

Rad spielt unter Umständen ein bisschen zu viel Videospiele. Nach einer wiederholt durchzockten Nacht schläft Rad ein und stellt beim wieder aufwachen fest, dass sich seine Konsole selbstständig eingeschaltet hat. Ein Strudel öffnet sich und Rad wird in den TV gesaugt, wo er sich als Star seines ganz eigenen Videospielabenteuers wiederfindet. Rad zur Seite steht Dusty, seine Spielekonsole, die eine etwas unflätige Persönlichkeit an den Tag legt.

Mit Rad und Dusty müsst ihr in der ersten Welt in sieben gefährliche Levels bestehen. Die Welt, in der ihr euch befindet, ist eine vermoderte Dschungelwelt, die von einer ganz fiesen Verderbnis befallen wurde. Es gilt die Bewohner des Dschungels zu retten und den Baumältesten wieder zum Hüter des Landes zu machen.

Rad Rodgers: World One – Features