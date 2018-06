Rage 2 – Gameplay-Feature sowie Collector’s- und Deluxe-Editionen vorgestellt

Während der diesjährigen Bethesda E3-Pressekonferenz wurde ein erster Rage 2 Gameplay-Vorgeschmack von Tim Willits (Studio Director von id Software) und Magnus Nedfors (Game Director von Avalanche Studios) präsentiert. Dabei starteten die Entwickler eine Mission, in der von Walkers Arsenal und Fähigkeiten bis hin zu Fahrzeuggefechten und dem ersten Einblick auf die offene Welt, alles dabei war, was den kommenden Rage-Ableger ausmacht. Das Gameplay-Video dazu findet ihr am Ende eingebunden.

Geschichtlich begebt ihr euch in Rage 2 in eine Zeit, in welcher der riesige Asteroid vor Jahren einen Großteil der menschlichen Zivilisation ausgelöscht hatte. Seitdem regiert nur noch Angst und Schrecken auf der Erdoberfläche. Skrupellose Gangs, die vor nichts und niemanden zurückschrecken, und eine Machtbesessene Regierung erschweren euch das Leben auf der Erde ungemein. Weitere Informationen zu Rage 2 sowie den Ankündigungs-Trailer findet ihr hier.

Des Weiteren wurden auch die Rage 2 Deluxe- und Collector’s-Editionen angekündigt, die bereits bei allen teilnehmenden Händler vorbestellt werden können. Nachfolgend findet ihr die Inhalte der Kollektionen:

Rage 2 Deluxe-Edition

Die Kampagnen-Erweiterung “Das Erwachen der Geister” (weitere Informationen dazu folgen in Kürze);

Die beliebte Waffe “DOOM BFG” aus DOOM;

Exklusives Mutanten-Monstertruck-Skin für euer Fahrzeug;

Cheat-Codes vom “Wasteland Wizard”;

Fortschritt-Booster;

Die Mission “Kult des Totengottes”;

Nicholas Raine-Rüstung und Siedler-Pistole;

Eine Standarte für euer Fahrzeug.

Die Deluxe-Edition könnt ihr beispielsweise bei Gamestop für einen Preis von 89,99 Euro für PlayStation 4 und Xbox One kaufen. Die Xbox-One-Version ist hier derzeit ausverkauft und es ist unklar, ob sie ihr Sortiment wieder aufstocken werden.

Rage 2 Collector’s-Edition

Sprechender Ruckus-der-Brecher-Kopf mit Bewegungsmelder;

Collector’s-Edition Poster;

Steelbook mit Goon Squad-Artwork;

Hauptspiel, digitale sowie die Deluxe-Edition Inhalte.

Die Collector’s Edition kann bei Amazon für 129,99 Euro gekauft werden. Derzeit ist dort jedoch nur noch die PS4-Variante auf Lager. Die PC- und Xbox-One-Versionen sind ausverkauft und es ist unklar, ob sie diese wieder vorrätig bekommen.

Die Veröffentlichung für den Ego-Shooter ist für Juni 2019 geplant und soll PC, PlayStation 4 und Xbox One bedienen. Ein konkreter Termin wurde bislang noch nicht genannt.

Rage 2 – Offizielles E3-Gameplay-Feature