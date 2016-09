Raiders of the Broken Planet – Neues Gameplay zeigt, warum man den Titel auf dem Schirm haben sollte

Raiders of the Broken Planet, das asymmetrische Online-Action-Abenteuer-Spiel, welches derzeit bei MercurySystem entwickelt wird, präsentiert sich mit einem neuen, gut 22-minütigen Gameplay-Video.

Die Kollegen von Eurogamer hatten die Chance Raiders of the Broken Planet schon einmal auszutesten und sie kommen zu dem Schluss, dass man den neuen Titel der u.a. Castlevania: Lords of the Shadow-Macher durchaus auf dem Schirm haben sollte.

Das nachfolgende Raiders of the Broken Planet Gameplay-Video zeigt, neben einigen Sequenzen, vor allem auch die im Spiel vorkommenden Charakter, einen Teil der Umgebungen als auch die einen Teil der verfügbaren Spielmöglichkeiten.

Raiders of the Broken Planet soll für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Ein konkreter Release-Termin steht aktuell noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.

22 minutes of Raiders of the Broken Planet gameplay