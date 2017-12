Railway Empire – Vorschau / Preview

Railway Empire vom deutschen Entwickler Gaming Minds Studios ist eine Wirtschaftssimulation, in der es darum geht, zwischen verschiedenen Städten in den USA ein möglichst effizientes und profitbringendes Eisenbahnnetz aufzubauen. Dabei müssen wir viele Faktoren beachten, etwa welche Güter sich auf welcher Strecke am besten eignen, in welchen Städten welcher Warenbedarf herrscht, wo was produziert wird, was unsere Konkurrenten gerade treiben – die Liste geht schier endlos weiter. Railway Empire soll am 26. Januar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Wer das Spiel für PC vorbestellt, erhält Zugang zur Railway Empire Beta.

Es werden verschiedene Spielmodi geboten. Im Modellbaumodus haben wir unbegrenzt Geld zur Verfügung und können so frei von Sorgen und ohne Konkurrenz unser Liniennetz aufbauen. Dieser Modus eignet sich sehr gut um sich mit den Spielmechaniken vertraut zu machen, etwa dem Setzen von Signalen und dem Verwenden von Warendepots.

Im Freien Spiel wählen wir eine Startstadt, unser Startkapital, die Anzahl Konkurrenten, deren Schwierigkeit, sowie die Art unseres Streckennetzes. Wählen wir ein einfaches Streckennetz, können unsere Züge durch einander hindurchfahren, bei der Einstellung «komplex» müssen wir jedoch Signale setzen, Richtungsgleise definieren, also quasi einen Fahrplan erstellen, damit der Verkehr reibungslos ablaufen kann. Ein freies Spiel dauert zwanzig Jahre, wir können um 1830, 1850, 1870, 1890 und 1910 beginnen. Zudem wird eine Reihe von Aufgaben generiert, welche wir bis zu einem bestimmten Jahr erledigen können, um einen Bonus auf unsere Bewertung zu erhalten.

Die Kampagne ist in fünf Kapitel unterteilt, jedes davon stellt eine bestimmte Region und eine bestimmte Zeit in der Eisenbahngeschichte Nordamerikas dar. Wir starten um 1863 in Omaha. Nachdem wir unserem Charakter (es gibt mehrere mit verschiedenen Boni) einen Namen gegeben haben, spielen wir das Tutorial durch und lernen, wie wir Bahnhöfe errichten, Strecken bauen und Zuglinien einrichten. So entsteht ganz schnell die erste Eisenbahnverbindung zwischen Omaha und Norfolk. Damit ist jedoch noch längst nicht alles getan. Auf halber Strecke müssen wir einen Versorgungsturm errichten, damit unsere Dampfrösser Wasser, Kohle und Öl fassen können. Damit bei wachsendem Streckennetz der Betrieb reibungslos ablaufen kann, müssen wir außerdem Richtungs- und Stoppsignale, Richtungsgleise und Ausweichgleise platzieren, sowie unsere Bahnhöfe ausbauen, etwa mit neuen Gleisen, einem Warendepot oder einer Wartungshalle. Klingt kompliziert, wird jedoch im Tutorial gut erklärt.

Die Szenarien, von denen es für jede Region mehrere in verschiedenen Jahrzehnten gibt (1830 bis 1910) haben wie die Kampagne auch eine Story, aufgrund welcher es verschiedene Aufgaben zu erfüllen gibt. Der Unterschied besteht darin, dass es in der Kampagne direkt um den Bau der transkontinentalen Eisenbahn geht.

Während wir unser Eisenbahnnetz aufbauen, müssen wir unser Budget im Auge behalten. Daher ist es wichtig, herauszufinden, welche Linien und welche Güter profitabel sind. Sinnvoll ist es, zwischen zwei Großstädten eine «Expressgüter»-Verbindung aufzubauen, was so viel heißt, wie Personen- und Postzüge laufen zu lassen. Dazu kaufen wir zunächst eine Lokomotive. Per Mausklick können dann Bahnhöfe in eine Linie aufgenommen werden. Individuell für jede Linie können wir an jedem Bahnhof Einstellungen vornehmen: Auf welchem Gleis soll der Zug fahren? Wollen wir eine Expressverbindung errichten oder soll hier nur Fracht transportiert werden? Außerdem hat jede Stadt bestimmte Güter, welche sie produziert und benötigt. So kann für jede Linie eingestellt werden, an welchem Bahnhof welche Güter geladen werden. Omaha etwa produziert viel Fleisch, was wir an einem Icon über der Stadt erkennen. Also ist es sinnvoll, eine Linie zu einer Tierzucht zu errichten. Es gibt nämlich nicht nur Städte, sondern auch Landbetriebe, welche wir ins Streckennetz aufnehmen können. Weil in Baltimore die Textilindustrie sehr ausgeprägt ist, beliefern wir die Stadt an der Ostküste mit Stoffen aus Pittsburgh. Von Baltimore wiederum transportieren wir Kleider nach New York, weil dort die Modeindustrie boomt. Durch dieses profitable Produktionsnetz wächst die Bevölkerung in Baltimore, also richten wir schnell Expressverbindungen zu Nachbarstädten ein.

Wie wir unser Streckennetz errichten, bleibt uns überlassen. Es ist jedoch sinnvoll, dabei jeweils die Aufgaben in unserem Journal im Auge zu behalten. Im ersten Kapitel der Kampagne kommen wir, indem wir die Aufgaben verfolgen, sehr schnell zum Ziel. Solche Aufgaben heißen zum Beispiel: «Schließe Denver an dein Streckennetz an», «Beliefere Cheyenne mit 20 Ladungen Fleisch», oder «Sorge in Baltimore für 100.000 Einwohner». Diese Aufgaben müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sein, sonst können wir das Kapitel nicht erfolgreich beenden und müssen von vorne beginnen. Es gibt zudem Bonusaufgaben, welche mit Prämien belohnen, wenn wir eine bestimmte Verbindung einrichten.

Während das Spiel zu Beginn noch relativ einfach ist, wird es schnell komplex: Durch Fortschritt erhalten wir Innovationspunkte, mit welchen wir unter dem Reiter «Forschung» Perks und neues Rollmaterial, also schnellere Lokomotiven oder Wagentypen freischalten können. So ersetzen wir alte Lokomotiven und reihen bestimmte Waggons in unsere Züge ein, welche etwa den Ertrag aus bestimmten Frachttypen erhöhen. So funktioniert es auch mit dem Zugpersonal: Jedem Zug kann ein Lokführer, ein Heizer, ein Zugbegleiter, sowie ein Wachmann zugeordnet werden. Ab dem zweiten Kapitel gibt es zudem konkurrierende Eisenbahnunternehmen. Expandieren diese uns zu schnell (und wollen wir keine Aktien kaufen und auf diesem Weg mitprofitieren), können wir Reporter einstellen, welche negative Zeitungsartikel über sie schreiben, oder Saboteure, welche wir auf eine bestimmte Einrichtung hetzen können. Doch aufgepasst, wie dieses Beispiel zeigt: Errichtet ein Konkurrent in einer von uns kontrollierten Stadt einen zweiten Bahnhof für seine Linien ein, sollten wir es uns zweimal überlegen, ob wir einen Saboteur auf diesen Bahnhof hetzen wollen. Der Saboteur war nämlich so wirkungsvoll, dass der Konkurrent in Baltimore nicht Fuß fassen konnte und den Bahnhof schließen musste. Gut für uns, oder? Jein. Erst zu spät haben wir gemerkt, dass dieser zweite Bahnhof uns geholfen hätte, das Ziel «100.000 Bewohner in Baltimore» zu erreichen. Die Deckung des Warenbedarfs ist nicht gewährleistet, das Wachstum stagniert, wir erreichen das Ziel nicht, das Kapitel ist gescheitert. Nicht einmal das Errichten einer Touristenattraktion in Baltimore hat noch geholfen. Nicht, dass wir das Ziel nicht selbst hätten erreichen können. Wegen mangelnder Planung zu Beginn war unser Netz schlicht und einfach so überfüllt, dass die Züge nicht mehr richtig fahren konnten. Also merken wir uns für das nächste Mal: Wir planen die Strecken besser, errichten Ausweichgleise und Signale, ordnen jeder Linie ein bestimmtes Gleis zu, behalten den Warenbedarf jeder Stadt genauestens im Auge – und überlegen uns zweimal, gegen wen wir unsere Saboteure einsetzen wollen.

Railway Empire bietet dem Spieler sehr, sehr viele Möglichkeiten. Neben dem Errichten von Streckennetzen müssen Lokomotiven gewartet werden, profitable Zuglinien erstellt werden, wir müssen den Warenbedarf von Städten im Auge behalten, gegen Konkurrenten ankämpfen, Aufgaben erfüllen und dabei auch noch Geld verdienen. Wer in diesem Spiel nicht sorgfältig plant, macht zwar zu Beginn schnell Fortschritte – im weiteren Spielverlauf rächt sich das jedoch.

Fazit

Das Gameplay von Railway Empire ist äußerst vielversprechend (für mich als Genre-Neuling), dem Spieler stehen zahlreiche Möglichkeiten offen. Zu Beginn hätte ich mir eine Pausenfunktion gewünscht, die Entwickler Gaming Minds haben diese Funktion nun nachgeliefert. Wünschenswert wären zudem noch mehr Möglichkeiten, Zügen nicht nur Bahnhofsgleise sondern auch individuelle Laufwege zuzuordnen. Das Spiel kann in gewissen Situationen etwas überfordernd sein. Um das volle Potenzial auszuschöpfen, wäre es sinnvoll, die vielen Spielmechaniken ein wenig abzurunden und vor allem übersichtlicher zu gestalten. Eines soll jedoch gesagt sein: Der Suchtfaktor ist definitiv vorhanden!

Getestete Version: PC/Steam