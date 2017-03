Rain World – Release-Termin steht fest und neuer Trailer verfügbar

Videocult und Adult Swim Games haben bekanntgegeben, dass das via Kickstarter realisierte Action-Adventure Rain World Ende März 2017 für PC und Playstation 4 als digitaler Download in den jeweiligen Stores erscheinen wird. Entscheidet ihr euch aktuell als PS Plus-Member Rain World im PSN Store vorzubestellen, könnt ihr 20% sparen und zahlt 15,99 Euro statt den regulären 19,99 Euro.

In Rain World seid ihr Slugcat, eine Katzenschnecke, und auf Regen gar nicht gut zu sprechen. Aber da es dauernd regnet, müsst ihr Wege finden ins Trockne zu kommen und hier und da auch mal was zu futtern. In den Levels klettert, schleicht und hüpft ihr durch die Knochen einer gefallenen Zivilisation, weicht Raubtieren aus der Urzeit, die euch zum Frühstück haben wollen, aus, entdeckt neue Ökosysteme voller geheimnisvoller Kreaturen und haushaltet mit den begrenzten Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen.

Rain World soll am 28. März 2017 für PC/Steam und Playstation 4 veröffentlicht werden.

Rain World – Launch / Gameplay Trailer | PS4