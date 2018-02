Rainbow Six: Siege – “Free Play Weekend” angekündigt und erste Year 3-Inhalte erscheinen bald

Ubisoft hat für Rainbow Six: Siege ein sogenanntes Free Play Weekend angekündigt, welches euch erlaubt den Taktik-Shooter in der Zeit vom 15. bis einschließlich 20. Februar 2018 kostenlos zu spielen.

Das Rainbow Six: Siege Free Play Weekend soll auf PC via Uplay und Steam als auch auf den Playstation 4- sowie Xbox One-Konsolen zur Verfügung stehen. Erspielter Fortschritt kann, solltet ihr euch danach entscheiden Rainbow Six: Siege zu kaufen, übernommen werden und ihr spielt dann direkt an der Stelle weiter, wo ihr am Ende des Free Play Weekends aufgehört habt. Dies gilt beim Erwerb aller Rainbow Six: Siege-Versionen, ausgenommen die Starter-Edition.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Spiele kostenlos vom 15. bis zum 18. Februar! | Ubisoft [DE]

Weiterhin hat Ubisoft angekündigt, dass schon bald die ersten Rainbow Six: Siege Year 3-Inhalte (Season 1) verfügbar sein werden. Den Anfang macht Operation Chimera, das zunächst für PC ab dem 19. Februar 2018 auf den technischen Testservern und ab dem 6. März 2018 auf allen Plattformen angeboten wird. Ab dem 20. Februar 2018 folgt das neue Koop-Event Outbreak, welches auch zunächst für PC auf den technischen Testservern spielbar sein wird, bevor es dann ab dem 6. März 2018 bis einschließlich 3. April 2018 auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) verfügbar sein wird.

Operation Chimera markiert den Beginn des dritten Rainbow Six: Siege-Jahres. Im Meherspielermodus sollt ihr zudem mit zwei neue Operatoren losziehen können und im Koop-Event Outbreak sollt ihr als Spezialist für biologische Gefährdungen einer ernsthaften Bedrohung Herr werden.

Weitere Informationen zu den kommenden Rainbow Six: Siege Inhalten Operation Chimera, den neu Operatoren als auch dem Koop-Event Outbreak könnt ihr im Livestream während der Übertragung des Finals des Six Invitational am 17. und 18. Februar 2018 erhalten.