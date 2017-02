Rainbow Six: Siege â€“ Kostenloses Wochenende, Operation Velvet Shell und Livestream

Der Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year-2-Pass ist seit Ende November 2016 verfügbar und mit Operation Velvet Shell wird am 7. Februar 2017 das erste große Year-2-Update für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein.

Der Year-2-Inhalt erweitert Rainbow Six: Siege um die zwei neuen Operatoren sowie die Karte Coastline, die im PvP- als auch PVE-Modus spielbar ist. Coastline spielt an einer felsigen Küste der spanischen Insel Ibiza. Die beiden Operatoren gehören der spanischen Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.) an und es gilt die Umgebung eines bekannten Nachtclubs abzusichern.

Im Vorfeld des Operation Velvet Shell Releases wird Ubisoft am 5. Februar 2017 ab 19.15 Uhr einen Livestream anbieten und eine erste Live-Demo der neuen Terroreinheit zeigen.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Operation „Velvet Shell“-Teaser | Ubisoft [DE]

Ubisoft hat weiterhin bekanntgegeben, dass Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, beginnend ab morgen, 2. Februar 2017 bis einschließlich 5. Februar 2017 auf PC, Playstation 4 und Xbox One kostenlos gespielt werden kann.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: FREE WEEKEND VOM 2. BIS ZUM 5. FEBRUAR