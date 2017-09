Rainbow Six: Siege – “Operation Blood Orchid” erschienen sowie neuer Trailer veröffentlicht

Ubisoft hat angekündigt, dass der Year 2 Season 3-Erweiterungsinhalt Operation Blood Orchid für den Multiplayer-Shooter Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege heute am 5. September 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Die darin enthaltene Karte, welche einen Freizeitpark darstellt, wird für alle Spieler kostenlos verfügbar sein. Besitzer des Season Pass werden ab sofort Zugriff auf drei neue Operator sowie Spezialwaffenskins haben, alle anderen Spieler haben ab dem 12. September 2017 die Möglichkeit, diese mit Ansehen und R6-Credits freizuschalten.

Karte und Operator:

Die Karte stellt einen verlassenen Freizeitpark dar, welcher von der Special Duties Unit SDU, welche auch als Flying Tigers bekannt ist, als Drogenlabor identifiziert. Nach aufgenommener Verbindung zu den Hongkonger Triaden wurden die Flying Tigers auserkoren, den tödlichen Angriff auszuführen. Die farbenfrohe und vielseitige Karte ist gemacht für dynamische und tempogeladene Konfrontationen.

Zwei der drei neuen Operatoren gehören passend zur Karte der SDU an.

Ying, eigentlich Siu Mei, ist für alle Einsätze geeignet. Sie benutzt ein T-95-Sturmgewehr und eine SIX-12-Schrotflinte. Die Intervention mit nicht-tödlichen Waffen in dicht bevölkerten Gebieten beherrscht sie gut. Außerdem verwendet sie eine neuartige Blendgranate, welche Blendladungen freisetzt, nachdem sie auf einer Oberfläche befestigt wurde. Sie kann aber auch normal geworfen oder gerollt werden.

Lesion, mit richtigem Namen Liu Tze Long, nimmt seine Arbeit ernst und ist gemacht für riskante Situationen. So hantiert er mit einer natürlichen Gelassenheit mit ätzenden Substanzen und ist ein Experte in der Minenbeseitigung. Er ist mit einer SIX-12 und einer T-5-Maschinenpistole. Mit seinen Gu-Minen bringt er jede Situation unter Kontrolle. Diese Minen bewirken durch eine Giftinjektion Sofort- sowie Bleedingschaden. Durch den Giftpfeil werden die Spieler verlangsamt, bis sie ihn entfernen. Am Anfang befinden sich 2 Gu-Minen im Inventar, alle 35 wird die Menge um eins erhöht, bis zu einem Maximum von sieben Minen.

Außerdem erhält das Rainbow-Team den Neuzugang Elzbieta Bosak mit dem Spitznamen Ela. Die 30-jährige Polin hat eine breite Erfahrung vorzuweisen, welche sie bei den Polnischen Spezialeinheiten und während ihrer siebenjährigen Aktivität im Irak gewonnen hat. Als Primärwaffen benutzt sie eine Scorpion EVO 3 A1 sowie eine F0-12-Schrotflinte. Ergänzt wird ihre Ausrüstung von einer RR15-Pistole. Ihre Spezialwaffe ist eine Grzmot-Mine, diese kann zwar keinen Gesundheitsschaden anrichten, Gegnern die zu nahe kommen jedoch das Hören und Sehen erschweren. Sollte Ela schwer verletzt sein hat sie noch ein zusätzliches Exemplar dieser Concussion-Mine, welches sie dann manuell auslösen kann.

