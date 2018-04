Rainbow Six: Siege – Über 30 Millionen registrierte Spieler und neuer Trailer

Der Ende 2015 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlichte Multiplayer-Shooter Rainbow Six: Siege konnte mittlerweile über 30 Millionen registrierte Spieler auf sich vereinen. Auch das eSport-Event 2018 Six Invitational stellte mit ca. 321.000 Zuschauern und über 6,2 Millionen Zuschauerstunden einen weiteren Rekord auf. Vor dem Hintergrund dieser Erfolgszahlen hat Ubisoft kürzlich einen Trailer veröffentlicht, der einige Kommentare begeisterter Rainbow Six-Spieler zusammenfasst.

Im Gegensatz zu früheren Rainbow Six-Teilen versteht sich Rainbow Six: Siege als Multiplayer-Shooter. Zwar enthält der Titel auch einen Einzelspieler-Part, doch dient dieser eher Übungszwecken. Wie in der First-Person-Shooter-Serie üblich, treffen auch in Siege Terror- und Anti-Terroreinheiten aufeinander, wobei dem Teamplay relativ große Bedeutung zukommt. Die destruktive Zerstörung von Wänden, Decken und Fußböden in Rainbow Six: Siege ermöglicht dem Spieler zusätzliche taktische Vorgehensweisen.

Die riesige Fan-Gemeinde soll weiterhin mit zusätzlichen Inhalten versorgt werden. Brand Director Alexandre Remy kommentierte den Erfolg von Rainbow Six: Siege unlängst wie folgt:

Im Namen des gesamten Teams danken wir unserer vielfältigen internationalen Gemeinschaft für die Unterstützung. Die Spieler sind das Wichtigste für unser Spiel. In den letzten drei Jahren haben wir uns bemüht, eine Gemeinschaft zu schaffen, die auf Transparenz aufbaut, während wir die immer größer werdende Welt von Rainbow Six: Siege weiterentwickeln. Wir fühlen uns unglaublich geehrt, diesen Meilenstein erreicht zu haben, und wir werden weiterhin alles tun, um Spieler für unser Spiel zu begeistern.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 30 Millionen Spieler! | Ubisoft [DE]