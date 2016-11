Rainbow Six Siege – Year 2-Pass ab sofort verfügbar

Ubisoft hat zum Taktik-Shooter Rainbow Six Siege den Year 2-Pass veröffentlicht, der ab sofort für Playstation 4 zum Preis von 29,99 Euro und Xbox One zum Preis von 39,99 Euro als digitaler Download verfügbar ist. Passend dazu gibt es den obligatorischen Trailer, welcher den Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 2-Pass etwas näher vorstellt.

Der Rainbow Six Siege Year 2-Pass bietet eine einjährige Premium-Mitgliedschaft mit folgenden Inhalten:

8 neue Operatoren

8 exklusive Kopfbedeckung-Anpassungen

8 exklusive Uniform-Anpassungen

R6 Karbon-Talisman

600 R6-Credits, mit denen Spielinhalte gekauft werden können

VIP-Vorteile

7 Tage früher Zugriff auf die neuen Operatoren

10% Rabatt Spiel-internen Shop

5% Ansehen-Boost, um Spielinhalte schneller freischalten zu können

2 zusätzliche tägliche Herausforderungen

Wer den Rainbow Six Siege Year 2-Pass vor dem 7. Februar 2017 ersteht, kann sich ergänzend das Obsidan Universal Skin sichern.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 2 Trailer