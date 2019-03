Red Dead Online – Neuer Showdown-Modus „Spoils of War“ verfügbar

Rockstar Games ist eifrig damit beschäftigt die Westernwelt in Red Dead Redemption 2 zu erweitern. Entsprechend wurde diese Woche auch bekanntgegeben, dass der Onlinemodus Red Dead Online um die Showdown-Serie „Spoils of War“ ergänzt wurde. Der neue Modus kann über die „Präsentierte Serie“-Kachel im Startmenü der Red Dead Online Beta, über die Option „schnell beitreten“ im Spielmenü oder über den Wegweiser „Präsentierte Serie“ auf der Karte gestartet werden.

In „Spoils of War“ verteidigen 2-16 Spieler in Teams ihren Vorrat und plündern gleichzeitig den der anderen. Es gilt, dass die Teams die Beute aus dem Versteck der Gegner klauen und zum eigenen bringen müssen. Gleichzeitig muss natürlich die Beute verteidigt werden. Das Team, welches am Ende des Matches die meiste Beute geklaut hat, gewinnt. „Spoils of War“ kann an verschiedenen Orten auf der Spielwelt-Karte, beispielsweise auch in Fort Mercer und Valentine, gespielt werden.

Aktuell gilt noch, dass ihr 20 Prozent mehr EP in allen Showdown-Modi als Belohnung erhaltet. Zudem bekommt ihr in einer Partie „Spoils of War“ einen extra Bonus von insgesamt acht Dynamitpfeilen, die ihr euch bei einer Postmeisterei oder auch bei einer Truhe im Langer abholen könnt.

Weiterhin hat Rockstar Games bekanntgegeben, dass auch der Katalog von Wheeler, Rawson & Co. mit neuen Objekten und Gütern ausgestattet. Wer durch den Katalog blättert, wird immer wieder Kacheln mit der Markierung „bald erhältlich“ vorfinden. Sobald das der Fall ist, werden diese Waren mit „begrenzte Anzahl“ gekennzeichnet. Auch können Waren als „ausverkauft“ markiert sein – aber keine Sorge, einfach immer mal wieder bzw. später vorbei schauen, denn auch solche Waren sollen von Zeit zu Zeit nochmal auftauchen. Und derzeit kann es sich durchaus lohnen im Angebot zu stöbern, wurde dieses um folgende Outfits sowie andere Kleidungsstücke als auch Accessoires erweitert:

Tasmane-Outfit – nur für Männer

Donau-Outfit – nur für Frauen

Schnürhose

Hochgeschürzter Rock – nur für Frauen

Winter-Flintenmantel

Gardenienhut

Gedrungener Ofenrohrzylinder

Natürlich seid ihr weiterhin angehalten euer Feedback auf der von Rockstar Games überarbeiteten Seite für Red Dead Online abzugeben, wahlweise generell zum Onlinespielen an sich als auch zum neu verfügbaren Showdown-Serie „Spoils of War“.

Red Dead Redemption 2 inklusive Red Dead Online ist für Playstation- 4- und Xbox One-Konsolen im Handel bzw. als digitaler Download in den jeweiligen Stores verfügbar.