Red Dead Redemption 2 – Ankündigung offenbar indirekt mit Screenshot erfolgt

Das Red Dead Redemption eine Fortsetzung spendiert bekommen soll, ist für Fans und Spieler so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche. Und Gerüchte, wonach sich Red Dead Redepmtion 2 bei Rockstar Games bereits in Entwicklung befinden soll, tauchen immer wieder in Form von verschiedenen, bisher aber leider immer unkommentierten bzw. unbestätigen Hinweisen auf.

Nun scheint es aber so, dass Rockstar Games Nägel mit Köpfen macht und Red Dead Redemption 2 endlich offiziell angekündigt. Am vergangenen Wochenende postete der auch für die Grand Theft Auto-Serie bekannte Entwickler ein schlichtes rotes Bild, in dessen Mitte das Rockstar-Logo zu sehen ist. Grund genug für alle wartenden RDR-Fans anzunehmen, dass dies der erste offizielle Hinweis auf die Red Dead Redemption-Fortsetzung sei.

Inzwischen hat Rockstar Games ein zweites Bild auf Twitter hochgeladen, welches augenscheinlich alle Zweifel ausräumen und belegen soll, dass Red Dead Redemption 2 tatsächlich im Anrollen ist. Gemeinhin wird angenommen, dass der vor Kurzem zweite veröffentlichte RDR-Screenshot eine direkte-indirekte Ankündigung von Red Dead Redemption 2 darstelle.