Red Dead Redemption 2 – Neuer “Official Trailer #3″ von Rockstar Games veröffentlicht

Wie angekündigt, hat Rockstar Games heute Nachmittag den neuen Red Dead Redemption 2 “Official Trailer #3″ veröffentlicht, welchen ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

In Red Dead Redemption 2 werdet ihr eine virtuelle Zeitreise unternehmen. Zielpunkt: Amerika im Jahr 1899. Die Wilder Westen-Ära neigt sich dem Ende und Banditen sowie Ausgestoßene werden gnadenlos gejagt. Wer sich nicht ergibt, wird kurzerhand erledigt!

Laut Rockstar werdet ihr die Geschichte des Outlaws Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang, die bereits im ersten Red Dead Redemption ihren Auftritt hatte, erleben. Die wenig Gesetzestreuen Gesellen sind nach einem in Blackwater total aus dem Runder gelaufenen Bankraub auf der Flucht. Infolge heißt es für euch vor allem “am Leben bleiben”, denn nicht nur die Behörden werden hinter euch her sein, auch Kopfgeldjäger und andere diffuse Zeitgenossen. Raubt, stehlt und kämpft euch euren Weg frei und quer durch Amerika. Erlebt, wie es zu Spannungen innerhalb der Gang kommt und ihr euch am Ende sogar die Frage stellen müsst, ob ihr euren eigenen Idealen folgt oder ihr doch der Gang, die euch immerhin aufgezogen hat, treu ergeben bleibt.

Red Dead Redemption 2: Official Trailer #3

Red Dead Redemption 2 soll am 26. Oktober 2018 für Playstation 4 und Xbox One-Konsolen erscheinen.