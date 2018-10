Red Dead Redemption 2 â€“ Pre-Load bestÃ¤tigt, Launch-Trailer, Spiel auf 2 Disc und Reviews

Red Dead Redemption 2 macht sich startklar für den anstehenden Release und passend dazu hat Rockstar Games bekanntgegeben, dass ihr ab morgen, Donnerstag, 18. Oktober 2018, als weiteren Anschmecker auf das Open-World Westernepos zunächst den Red Dead Redemption 2 Launch-Trailer erwarten dürft. Dieser soll um 10:00 Uhr am (Ortszeit) das entspricht 16:00 Uhr unserer Zeit veröffentlicht werden und ist natürlich dann auch hier auf insidegames zu finden!

Weiterhin bestätigte Rockstar, dass ihr, sofern ihr Red Dead Redemption 2 vorbestellt habt (noch gibt es die Gelegenheit dazu, beispielsweise über diesen Link), das Spiel ab Freitag, 19. Oktober 2018, beginnend um 12:00 Uhr am (Ortszeit), das entspricht 18:00 Uhr unserer Zeit, vorab downloaden könnt.

Wollt ihr euch vorab anhand von Red Dead Redemption 2 Tests informieren, müsst ihr euch noch bis zum 25. Oktober 2018 gedulden. Erst ab diesem Tag, konkret um 13:01 Uhr, wird das Review-Embargo fallen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen (Online)Redaktionen Red Dead Redemption 2 veröffentlichen.

Last not least sieht alles danach aus, dass Red Dead Redemption 2 recht umfangreich ausgefallen ist, denn basierend auf dem Backcover, dass offenbar von der japanischen Disc-Version aufgetaucht ist, befinden sich zwei Disc in der Handelsversion.

Red Dead Redemption 2 wird offiziell am 26. Oktober 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.