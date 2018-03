Red Faction Guerrilla – “Re-Mars-tered”-Edition für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

THQ Nordic hat bekanntgegeben, dass der Shooter Red Faction Guerrilla im zweiten Quartal 2018, konkreter Termin: tba, nochmals als sogenannte Red Faction Guerrilla “Re-Mars-tered”-Edition (die Schreibweise ist bewusst so gewollt und gewählt) für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Red Faction Guerrilla ist 50 Jahre nach den Ereignissen des ersten Red Faction-Spiels angesiedelt. Ihr schlüpft in die Rolle eine Rebellenkämpfers, der sich mit der neugegründeten Red Faction-Bewegung verbündet und gemeinsam kämpft ihr gegen die Unterdrückung durch die Earth Defense Force. Folgende Features sollen euch in der Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition erwarten:

Open-World-Guerrillakämpfe: Entscheidet selbst, gegen wen, wann, wo und wie ihr kämpfen wollt. Nutzt Guerrilla-Taktiken, improvisiert mit Waffen und modifizierten Fahrzeugen, um EDF-Ziele anzugreifen. Erledigt Missionen, so wie ihr wollt und führt Zerstörungsaufträge aus.

Die Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition soll für für den anstehenden PC-, PS4- und Xbox One-Release eine vollständig überarbeitete Grafik bieten inklusive verbesserter Texturen und Grafikfeatures. Auch die Schattendarstellung sowie die Lichteffekte sollen ein Verbesserung erhalten. Gleiches gilt für die Shader- & Postprocessings, die ebenfalls überarbeitet werden sollen. Weiterhin stellt THQ Nordic native 4K-Unterstützung in Aussicht (unterstützte Konsolen: tba).

Red Faction Guerrilla erschien erstmals im Juni 2009 für Playstation 3 und und Xbox 360, der PC-Release folgte im September 2009. Weiterhin wurden seinerzeit gesamt drei Erweiterungen für Red Faction Guerrilla veröffentlicht.

Fun Fact am Rande: Mit einer Höhe von 25 km ist der Olympus Mons auf dem Planeten Mars der größte Vulkan in unserem Sonnensystem und damit dreimal so hoch wie der Mount Everest!