Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – Erfolge TrophÃ¤en Liste in Deutsch

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered soll am 3. Juli 2018 offiziell für Playstation 4 und Xbox One im Handel oder als als digitaler Download in den jeweiligen Stores erscheinen. Wie gehabt gilt es auch in der Neuauflage des Third-Person-Shooters von THQ Nordic einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen.

Insgesamt könnt ihr in Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered 57 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon keine als geheim eingestuft wurden.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered von THQ Nordic. auf euch warten.

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – 0 Gamerscore / Platin Trophäe

Alle Trophäen in Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered freischalten

Empfangskomitee – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Tutorial-Mission abschließen.

Marsianische Teeparty – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

2 Missionen für die Red Faction abschließen.

Weitersagen – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sektor Parker befreien.

Der Tod kommt von oben – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sektor Dust befreien.

Freundlicher Himmel – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sektor Badlands befreien.

Ich bin kein Fußabtreter! – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sektor Oasis befreien.

Staatsstreich – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sektor Eos befreien.

Rotes Morgengrauen – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Mars befreien.

Aufständischer – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

5 Guerilla-Aktionen abschließen.

Guerilla – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

25 Guerilla-Aktionen abschließen.

Freiheitskämpfer – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

50 Guerilla-Aktionen abschließen.

Revolutionär – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Alle Guerilla-Aktionen abschließen.

Sauber und rechtschaffen! – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

5 Ziele hoher Priorität zerstören.

Höchstgeschwindigkeit – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle “Transporter”-Pro-Zeiten schlagen.

Noch Finger übrig? – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle Richtzeiten in “Abrissmeister” schlagen.

In Vergessenheit geraten – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle fehlenden Funkmarkierungen finden.

Landwirtschaft – 30 Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle Erzstandorte abbauen.

Geistbefreiung – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sämtliche Propaganda zerstören.

Ein-Mann-Armee – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

25 Abschussserien in der Kampagne abschließen.

Katastrophengebiet – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

EDF-Eigentum im Wert von 1 Milliarde Credits zerstören.

Unterbrochene Versorgungslinie – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

250 EDF-Versorgungskisten zerstören.

Alle Macht dem Volk – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Moral in 3 Sektoren auf 100% erhöhen.

Panzerbrecher – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

100 kleine Wasserstofftanks hochjagen.

Ewige Freundschaft – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

100 EDF-Einheiten mit dem Vorschlaghammer vernichten.

Abwärts! – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

50 Gebäude im EDF-Besitz zerstören.

Freier Luftraum – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

50 EDF-Flieger zerstören.

Nur der Anfang – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Ein Spielersuche-Spiel gewinnen.

Etwas Besonderes beginnt – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

5 Spielersuche-Spiele spielen.

Pflichterfüllung – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

10 Feindabschüsse in einem Spielersuche-Spiel erreichen.

Dampfwalze – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Ein Siege-ziel zerstören.

Wiederaufbauer – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Ein Damage Control-Ziel rekonstruieren.

Popcorn-Kino – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Im Zuschauermodus die Show genießen!

Alles ausprobieren – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

In jedem Modus ein Spiel abschließen.

Kartenlesen – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Im Mehrspieler-Modus auf jeder Karte ein Spiel abschließen.

Handwerkszeug – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Im Mehrspieler-Modus mit jeder Waffe einen Abschuss erreichen.

Feldgeprüft – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Im Mehrspieler-Modus 1.000 EP verdienen.

Kampferfahren – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Im Mehrspieler-Modus 10.000 EP verdienen.

Topher wäre stolz – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

250 Spielersuche-Spiele spielen.

Experimentierer – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

4 versteckte Herausforderungen im Mehrspieler-Modus abschließen.

Detektiv – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

8 versteckte Herausforderungen im Mehrspieler-Modus abschließen.

Verrücktes Genie – 10 Gamerscore / Silber Trophäe

16 versteckte Herausforderungen im Mehrspieler-Modus abschließen.

Alleskönner – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Mit jedem Rucksack 10 Abschüsse erzielen.

Groß und mächtig – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Einen fliegenden Gegner mit einer an ihm angebrachten Fernladung ausschalten.

Spaßsucher – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle “Abrisskommando”-Modi einmal spielen.

Nimmersatt – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

In “Abrisskommando” alle Modi auf allen Karten spielen.

Abrissbirne – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

In “Abrisskommando” 25 Millionen Punkte Schaden verursachen.

Blutsbrüder – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Rettung abschließen.

Familienfehde – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Vergeltung abschließen.

Ein höherer Zweck – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erlösung abschließen.

Der Retter – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle Marauder-Aktionen abschließen.

Unbedingt unterbieten – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle “Mariner Valley”-Demo-Masters- und “Transporter”-Pro-Zeiten schlagen.

Mobile Bomben – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

100 EDF-Fahrzeuge zerstören.

Strukturelle Integrität – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle Ziele mittlerer und hoher Priorität in Mariner Valley zerstören.

Talräumung – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

EDF-Kontrolle im Mariner Valley brechen.

Ares’ Zorn – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

4 Marauder-Kriegstotems zerstören.

Energie! – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

75 Marauder-Energiezellen sammeln.