Remedy Entertainment – Alan Wake- und Quantum Break-Entwickler teasert offenbar neues Spiel an

Der für Quantum Break, Alan Wake als auch Max Payne bekannte finnische Entwickler Remedy Entertainment hat jüngst einen kurzen, knackigen Trailer veröffentlicht, mit dem offenbar die Ankündigung eines neuen Spiels in Aussicht gestellt wird.

Wer das Video mit dem Titel „the Greatest Trailer of all time“ anschaut, erlebt Remedy Entertainments Chief Financial Officer und Creative Director Sam Lake, wie er sich in verschiedenen kurzen Einstellungen immer wieder vorstellt. Beendet wird der Clip mit der Einblendung, das schon bald ein neuer Game-Trailer erscheinen soll.

Ob der Game-Trailer dann eine komplett neue IP vorstellt oder eventuell auch eine Fortsetzung einer bekannten Remedy-Marke, muss für den Moment noch abgewartet werden.

Wie sieht es denn mit euch aus? Welches Spiel sollte eurer Meinung nach Remedy Entertainment mit dem bald erscheinenden Trailer ankündigen?

The Greatest Trailer of All Time