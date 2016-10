Resident Evil 7 Biohazard – Beginning Hour-Demo mit guten Download-Zahlen

Capcom hat bekanntgegeben, dass die Resident Evil 7 Biohazard Beginning Hour Demo seit Bereitstellung im Playstation Store weltweit mehr als vier Millionen Mal geladen wurde. Beginning Hour Download-Zahlen wurden bis einschließlich 15. Oktober 2016 erfasst.

Weiterhin teilt Capcom mit, dass geplant ist von Resident Evil 7 Biohazard vier Millionen Einheiten weltweit abzusetzen.

Resident Evil 7 Biohazard soll am 24. Januar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One ungeschnitten erscheinen. Playstation 4 inkl. Playstation VR-Besitzer können aktuell noch die Resident Evil 7 Biohazard Kitchen Demo downloaden und ausprobieren. Wer die Demo im deutschen PSN Store laden möchte, benötigt eine PS Plus-Mitgliedschaft. Weiterhin gewährt die vor Kurzem gestartete Videoreihe “The World of Resident Evil 7” Einblicke in den Horror-Survival-Titel.