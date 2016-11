Resident Evil 7 Biohazard – Collector’s Edition offiziell angekündigt und alle Inhalte vorgestellt

Capcom hat heute offiziell nicht nur eine Resident Evil 7 Biohazard Collector’s Edition offiziell angekündigt, sondern auch gleich alle Inhalte der Sammlerausgabe näher vorgestellt.

Laut Capcom werde es Fans der Resident Evil-Serie diesbezüglich „definitiv warm ums Herz“, denn die Resident Evil 7 Biohazard Inhalte seien „einfach nur geil“ und sehen wie folgt aus:

Detaillierte Replika des Baker-Anwesens(Höhe ca. 20 cm) zum Hinstellen.

„Dummy Finger” aus der „The Beginning Hour“-Demo als 16-GB-USB-Stick.

Survival Pack: Action Set-DLC, welcher eine bestimmte Anzahl nützlicher und verwendbarer Items bietet. Außerdem wird der „Madhouse“-Schwierigkeitsgrad freigeschaltet.

Fünf Lithographien mit Artworks aus Resident Evil 7 Biohazard.

Premium-Verpackung.

Artbook zum 20. Jubiläum von Resident Evil.

Variant-Cover.

Wo und ab wann die Resident Evil 7 Biohazard Collector’s Edition (limitierte Stückzahlen) erhältlich sein wird und was diese kostet, will Capcom in den kommenden Tagen bekanntgeben.